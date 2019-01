Colisão de comboios na África do Sul provoca pelo menos dois mortos

As duas locomotivas com cerca de 800 passageiros colidiram junto à estação de Mountain View, em Pretória

Uma colisão de dois comboios suburbanos em Pretória, África do Sul, provocou esta manhã a morte de pelo menos duas pessoas e cerca de duas centenas de feridos, de acordo com os média locais.

As duas locomotivas com cerca de 800 passageiros colidiram junto à estação de Mountain View, em Pretória.

“Posso confirmar que ocorreu uma colisão de comboios em Mountain View e que há feridos. Temos uma morte confirmada pelos Serviços de Emergência Médica (EMS)”, indicou à News24 a porta-voz da Metrorail, Lillian Mofokeng.

Um segundo serviço de emergência médica, O Netcare 911, confirmou entretanto ao portal de notícias do The Citizen a existência de “aproximadamente 200 pessoas com ferimentos ligeiros”. “As circunstâncias que levaram à colisão estão ainda por apurar, mas as autoridades ferroviárias e de segurança têm a situação sob controlo”, acrescentou Shawn Herbst, porta-voz da Netcare 911.

Um terceiro órgão de comunicação social, o Jacaranda News, reportou entretanto a existência de uma segunda pessoa morta.