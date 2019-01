Chipre recolhe 31 migrantes sírios deixados por traficantes numa praia

Grupo, composto por 27 homens, três crianças e uma mulher, explicou às autoridades que pagou entre 2.200 a 2.600 euros, cada um, para ser levado para a ilha do Mediterrâneo

As autoridades da República de Chipre anunciaram nesta terça-feira que recolheram 31 migrantes sírios, deixados num barco por traficantes numa praia no norte da ilha. A polícia indicou que os migrantes pediram asilo antes de serem transferidos para um centro de acolhimento na capital, Nicósia.

O grupo, composto por 27 homens, três crianças e uma mulher, explicou às autoridades que pagou entre 2.500 e 3.000 dólares (2.200 a 2.600 euros), cada um, para ser levado para a ilha do Mediterrâneo. Segundo a polícia, os traficantes não foram detetados e conseguiram deixar os migrantes, na passada segunda-feira, numa praia numa área isolada da parte norte da ilha dividida, sob controlo turco.

O Chipre tem enfrentado há vários meses um aumento no número de chegadas de migrantes à ilha. De acordo com os dados da União Europeia (UE) para 2018, Chipre é o primeiro em termos do número de requerentes de asilo per capita, com mais de 5.000 por milhão.

O ministro do Interior cipriota, Constantinos Petrides, salientou em setembro que Nicósia recebeu 4.022 pedidos de asilo nos primeiros oito meses de 2018, um aumento de 55% em relação ao mesmo período do ano passado.