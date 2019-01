Autoridades sul-africanas apreendem cocaína avaliada em €44 milhões

Cocaína foi encontrada na segunda-feira, num cargueiro no porto de Ngqura, perto de Port Elizabeth e um dos mais movimentados do país

As autoridades sul-africanas anunciaram nesta terça-feira a apreensão de 706 quilogramas de cocaína, avaliados em 44 milhões de euros, oriunda do Brasil, de acordo com os media locais. A cocaína foi encontrada na segunda-feira, num cargueiro no porto de Ngqura, perto de Port Elizabeth e um dos mais movimentados do país, mas apenas hoje as autoridades revelaram a apreensão, segundo o diário The South African.

A droga estava distribuída por mais de 700 sacos de um quilograma cada, toda ela armazenada num contentor, de acordo com o responsável dos 'Hawks' - uma unidade de investigação especializada em crime organizado -, Godfrey Lebeya. Segundo Lebeya, a mercadoria de origem brasileira tinha como destino final a Índia, devendo antes passar por Singapura.

A investigação, que incluiu, entre outras, a Interpol, concluiu que a transportadora não estava envolvida no tráfico, o que levou a que o cargueiro não fosse apreendido. As mais recentes informações indicam que não houve detidos.