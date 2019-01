Trump visita fronteira com o México na quinta-feira

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai visitar a fronteira com o México na quinta-feira para se reunir com as autoridades fronteiriças, anunciou esta segunda-feira a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

"O Presidente Donald Trump viajará para a fronteira sul na quinta-feira para se encontrar com os que estão na linha da frente da crise de segurança nacional e humanitária. Em breve mais detalhes serão anunciados", escreveu Sarah Sanders na sua conta da rede social Twitter.

Donald Trump disse em meados de janeiro que está a ponderar recorrer ao poder executivo para avançar com a construção de um muro na fronteira com o México.

Em declarações à imprensa, na Casa Branca, Trump afirmou que poderia declarar uma emergência nacional para construir o muro, mas que prefere negociar com o Congresso.

"Eu posso fazê-lo, se quiser. Podemos chamar-lhe uma emergência nacional. Posso fazê-lo", insistiu.

Contudo, adiantou que o impasse sobre o muro fronteiriço, que provocou o encerramento parcial de serviços governamentais, deve acabar mais depressa do que as pessoas pensam.

Antes, Trump esteve reunido com os líderes partidários do Congresso, a quem disse que o encerramento de serviços governamentais, o designado shutdown, pode durar meses ou até anos, mas que não pensa que se chegue a esse extremo.

Os serviços governamentais estão parcialmente encerrados desde o dia 22 de dezembro, devido à falta de acordo entre republicanos e democratas no Congresso norte-americano para o financiamento da construção, desejada por Trump, de um muro na fronteira com o México.

Trump tem insistido na necessidade de o orçamento incluir mais de cinco mil milhões de dólares para o muro, o que tem sido negado pelo Congresso.