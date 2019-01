Trudeau e Trump pedem à China para libertar dois canadianos

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, e o presidente norte-americano, Donald Trump, analisaram esta segunda-feira "a detenção arbitrária de dois canadianos na China", desde 10 de dezembro, exortando os dirigentes de Pequim a libertá-los.

Trump e Trudeau também "discutiram o pedido de extradição que os EUA fizeram ao Canadá", detalhou-se no comunicado divulgado por Otava.

Esta exigência inscreve-se no quadro de um inquérito norte-americano sobre a Huawei, que conduziu à detenção, em 1 de dezembro, da diretora financeira deste gigante chinês das telecomunicações, Meng Wanzhou, em Vancouver, confirmaram à AFP os serviços de Trudeau.

Trump e Trudeau "reafirmaram a importância de respeitar a independência judicial e o primado do direito" neste assunto, especificou o comunicado do gabinete do primeiro-ministro canadiano.