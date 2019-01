Retirada das tropas da Síria depende de certas condições, diz conselheiro de segurança nacional dos EUA

A retirada das tropas americanas da Síria depende de certas condições, defendeu este domingo o conselheiro de segurança nacional dos EUA, John Bolton, sinalizando que o processo está a ser desacelerado. Numa viagem a Israel e à Turquia, o responsável disse ainda que ia procurar garantias de Ancara de que os curdos no norte da Síria estariam seguros.

Quando a 19 de dezembro anunciou a retirada das tropas, o Presidente Donald Trump afirmou: “os soldados vão regressar e vão regressar agora”, declarando ainda que o autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) tinha sido “derrotado”. Na altura, a indicação era de que as tropas americanas tinham 30 dias para deixar a Síria. No domingo, Trump tentou emendar a mão: “Vamos retirar as nossas tropas. Eu nunca disse que o faríamos tão depressa. Não sairemos antes de o [autoproclamado] Estado Islâmico acabar.”

“Os turcos não devem levar a cabo ações militares que não sejam totalmente coordenadas e aceites pelos Estados Unidos, no mínimo, para que não ponham as nossas tropas em risco mas também para que atendam à exigência do Presidente de que as forças da oposição síria que lutam connosco não sejam ameaçadas”, disse Bolton em Israel, antes de se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Não há calendário para a retirada, diz Bolton

Em declarações aos jornalistas, Bolton afirmou também que não há um calendário para a retirada da Síria mas que não se trata de um compromisso ilimitado, lembrando ainda que Trump quer garantir que o Daesh é derrotado.

O anúncio da retirada no mês passado apanhou de surpresa aliados e levou à demissão do secretário da Defesa Jim Mattis e do assessor Brett McGurk pouco depois. No sábado, o chefe de gabinete do Departamento de Defesa Kevin Sweeney tornou-se o terceiro alto funcionário do Pentágono a demitir-se desde o anúncio de Trump.

Entretanto, os aliados curdos dos EUA no nordeste da Síria estavam a sentir-se expostos, uma vez que a Turquia, que os considera terroristas, parecia preparada para avançar sobre eles.