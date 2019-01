Rahaf quer fugir da família e barricou-se num quarto de hotel na Tailândia para não ser deportada

Uma jovem saudita que diz ter fugido da família com medo de ser morta barricou-se no seu quarto de hotel num aeroporto de Banguecoque. As autoridades tailandesas pretendem deportar Rahaf Mohammed al-Qunun, de 18 anos, para o Kuwait, onde a sua família se encontra.

A jovem recusou-se a embarcar num voo para a Cidade do Kuwait esta segunda-feira, apesar de pressionada pelos funcionários da imigração que estão no exterior do quarto. “A minha família e a embaixada saudita vão estar à minha espera no Kuwait. Eles vão matar-me. A minha vida está em perigo. A minha família ameaça matar-me pelas coisas mais triviais”, disse Rahaf à agência Reuters.

A Human Rights Watch (HRW) e outros grupos de defesa dos direitos humanos expressaram preocupação com o bem-estar da jovem. O diretor adjunto da HRW para a Ásia, Phil Robertson, escreveu no Twitter: “O voo KU412 deixou Banguecoque sem Rahaf a bordo, o que representa uma importante vitória para ela e para a sua coragem. Ela pede que o ACNUR [Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados] seja autorizado a vê-la mas, até agora, a Tailândia não concordou.”

Rahaf estava de férias com a família no Kuwait quando fugiu há dois dias. Ela tencionava chegar à Austrália, onde esperava pedir asilo, através de um voo de ligação em Banguecoque. A jovem alega que o seu passaporte foi apreendido por um diplomata saudita que a viu sair do voo no aeroporto de Suvarnabhumi no domingo, insistindo que tem visto para a Austrália e que nunca quis ficar na Tailândia.

A embaixada da Arábia Saudita em Banguecoque disse que Rahaf estava retida no aeroporto “porque não tinha bilhete de regresso” e que deveria ser deportada para o Kuwait, “onde mora a maioria da sua família”. A representação saudita disse ainda que não tem autoridade para a deter no aeroporto ou em qualquer outro lugar e que as autoridades estão em contacto com o pai da jovem.

O diretor adjunto da HRW para o Médio Oriente, Michael Page, disse em comunicado: “As mulheres sauditas que fogem das suas famílias podem enfrentar violência severa de familiares, privação de liberdade e outros danos sérios se forem devolvidas contra a sua vontade.”