Myanmar prepara “operações de retaliação” contra grupo de rebeldes

As autoridades da antiga Birmânia anunciaram esta segunda-feira que o exército vai realizar “operações de retaliação” contra um grupo de rebeldes no estado de Rakhine, oeste do país, onde os combates com as forças de segurança aumentaram nas últimas semanas.

“A presidência pediu ao exército birmanês para lançar operações de retaliação contra os rebeldes” do exército de Arakan (AA), indicou Zaw Htay, porta-voz da presidência.

Na sexta-feira, dia em que se assinala a independência da Birmânia do Império Britânico, 13 polícias birmaneses foram mortos e nove ficaram feridos em ataques de rebeldes contra quatro esquadras de polícia no norte do estado de Rakhine.

"Nós perguntámos ao AA porque agiram dessa maneira. A Comissão para a paz na Birmânia (encarregue de negociar com os diferentes grupos rebeldes) convidou-os para se juntarem à mesa de negociações", salientou Zaw Htay.

O exército de Arakan luta por uma maior autonomia para a população budista neste território da Birmânia ocidental, onde a violência já forçou mais de 700.000 muçulmanos rohingya a fugirem para Bangladesh desde agosto de 2017.

Em 21 de dezembro, o exército birmanês anunciou um cessar-fogo unilateral até 30 de abril de 2019 com os guerrilheiros étnicos do norte e do leste da Birmânia.

A Organização das Nações Unidas (ONU) mostrou-se "preocupada" com a situação, relatando que os civis se refugiaram "em mosteiros e outros locais públicos".

A Birmânia, composta por multidão de grupos étnicos, tem sido palco de vários distúrbios, desde a independência obtida há mais de 70 anos.