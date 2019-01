Mulheres sauditas passam a receber um sms a informá-las que o marido se divorciou delas

No contexto, é um progresso. A partir de domingo, as mulheres sauditas passaram a ter direito a receber um sms quando os maridos se divorciarem delas. Mantém-se a possibilidade do divórcio unilateral por parte do homem, mas pelo menos acabam os divórcios secretos, que muitas vezes criavam situações problemáticas.

Segundo parece, havia maridos que não davam às suas (ex-) esposas conta da sua nova situação, e continuavam a ter relações sexuais com elas, o que as tornava cúmplices inconscientes de um pecado. Agora, em princípio, isso vai acabar.

Quando o marido se divorciar, a mulher passa a receber uma mensagem do tribunal que, sem mencionar a palavra divórcio (para evitar o choque ou a infâmia social), informa a mulher de que a decisão número X foi emitida pelo tribunal Y em determinada data e que ela pode contactar o tribunal para obter uma cópia.

Além disso, quando uma mulher se casa, o tribunal também passa a enviar uma notificação a informá-la do seu novo estatuto. Se o marido já tiver outras mulheres, porém, elas não são notificadas.