Gabão. Militares assumem controlo da rádio nacional e tomam poder para “restaurar a democracia”

Militares do Gabão anunciaram na madrugada desta segunda-feira que tomaram o poder no país com o objetivo de “restaurar a democracia”. Pelas 04h locais (03h em Lisboa), soldados assumiram o controlo da rádio nacional para lerem uma breve declaração que anunciava a criação de um “Conselho Nacional de Restauração”.

Segundo a rádio RFI, foram ouvidos tiros no centro de Libreville e helicópteros sobrevoaram a capital. O tenente Ondo Obiang Kelly, que leu a mensagem na rádio, autoproclamou-se “presidente do movimento patriótico de jovens das forças de defesa e segurança do Gabão”.

Em outubro do ano passado, o Presidente Ali Bongo Ondimba teve um acidente vascular cerebral e encontra-se em Marrocos em convalescença. Na mensagem de Ano Novo, tentou acabar com os rumores sobre a sua saúde, afirmando estar a sentir-se bem. Para os insurgentes, a mensagem “reforçou as dúvidas sobre a sua capacidade para assumir a função de Presidente da República”.

A entourage presidencial montou uma encenação com um Presidente “doente e privado de muitas das suas faculdades físicas e mentais”, denuncia ainda a declaração, que também põe em causa a alta hierarquia militar e o “espetáculo desolador” de um país que “perdeu a sua dignidade”.

Ali Bongo Ondimba assumiu o poder em 2009, após a morte do seu pai, o ditador Omar Bongo, que liderava os destinos do país desde 1967.