Concedida clemência à mulher que aos 16 anos matou um homem que a usava para ter sexo

O governador do Tennessee concedeu o pedido de clemência a Cyntoia Brown, a mulher condenada a prisão perpétua aos 16 anos por ter assassinado um homem, seu ‘cliente’, quando era obrigada a prostituir-se. Segundo Bill Haslam, a decisão foi tomada “após uma cuidada reflexão”, tendo em conta a dimensão “trágica e complexa” deste processo.

“Cyntoia Brown cometeu, conforme ela própria admitiu, um crime horrível quando tinha 16 anos. Apesar disso, impôr uma sentença perpétua a uma menor, o que a obrigaria a cumprir pelo menos 51 anos de prisão antes de ser elegível para a liberdade condicional, é demasiado severo, em especial à luz dos passos extraordinários dados pela senhora Brown para reconstruir a sua vida”, afirmou o governador.

Brown sairá em liberdade no dia 7 de agosto, após cumprir 15 anos da sentença. Ficará em liberdade condicional durante 10 anos.

Dada para adoção pela mãe e obrigada a prostituir-se desde muito nova depois de fugir de casa dos pais adotivos, o caso da jovem mereceu muito recentemente a atenção de vários advogados e figuras públicas - entre elas a modelo Cara Delevigne, a cantora Rihanna e a socialite Kim Kardashian - que fizeram campanha pela sua libertação.

Também diferentes associações de defesa dos direitos civis lembraram que atualmente o processo seria olhado de maneira diferente, com Cyntoia Brown a ser olhada como vítima e não como acusada.

Namorado obrigava-a a ganhar dinheiro

A lei no estado norte-americano do Tennessee nem sequer reconhece já a prostituição infantil. À época do crime, o namorado de Cyntoia obrigava-a a ganhar dinheiro e isso implicava ir para a rua vender-se. Foi nessa circunstância que conheceu Johnny Allen, um agente imobiliário de 43 anos, de Nashville, que se tornou um cliente habitual.

Num desses encontros, a jovem acabou por matar Allen, alegando posteriormente legítima defesa. “Agarrou-me entre as pernas mesmo com muita força. Achava que me ia bater ou alguma coisa do género”, descreveu Cyntoia, citada pela BBC. Estava convencida de que ia morrer ali. Pegou então na arma que o namorado lhe tinha dado e disparou.

Em tribunal, foi julgada como um adulto. A acusação argumentou que o crime teve o roubo por motivação e a adolescente foi condenada pelo planeamento e execução do homicídio.

A tão desejada segunda oportunidade surge agora, depois de Cyntoia ter cumprido na prisão um percurso considerado exemplar. Recebeu em 2015 um grau académico universitário e continua a estudar atualmente, além de colaborar com o sistema juvenil de justiça do Tennessee. É uma das conselheiras para jovens em risco.