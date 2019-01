Cinco uzbeques e um cidadão da Quirguízia julgados por terrorismo na Suécia

No primeiro dia, o processo concentrou-se no suposto envio pelos seis homens de fundos para o grupo 'jihadista' Estado Islâmico para financiar as suas operações terroristas

Cinco uzbeques e um cidadão da Quirguízia a viver na Suécia estão a ser julgados desde esta segunda-feira em Estocolmo por acusações de financiamento de terrorismo, com três indiciados por suspeita de terem preparado um atentado no país escandinavo. "Se este ataque terrorista fosse concretizado, poderia ter prejudicado gravemente a Suécia", declarou o procurador na ata de acusação. No primeiro dia, o processo concentrou-se no suposto envio pelos seis homens de fundos para o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) para financiar as suas operações terroristas. Segundo o procurador, um uzbeque de 34 anos, Akromion Ergachev, enviou cerca de 18.000 coroas (1.750 euros) a um intermediário na Turquia, que se seguida remeteu esta soma a dois apoiantes do EI na Síria. O procurador apresentou como prova conversas criptadas em aplicações de telemóvel, e ainda contas bancárias. O acusado declarou em tribunal que estas conversas foram mal interpretadas e que o dinheiro foi entregue em reembolso por um empréstimo que contraiu. Os cinco acusados são quatro uzbeques, Bakhtior Oumarov, 30 anos, Goulom Tadjiïev, 39 anos, Shoahmad Mahmoudov, 24 anos, e David Idrisson, 46 anos, e o cidadão da Quirguízia Atabek Abdoullaïev, 39 anos. Abdullaïev, Idrisson e Oumarov são também acusados de terem fomentado um ataque terrorista na Suécia. Um dos suspeitos terá mantido contactos com Rakhmat Akilov, um requerente de asilo uzbeque radicalizado que matou cinco pessoas ao volante de um camião em Estocolmo em abril de 2017. Foi condenado a prisão perpétua em junho de 2018. Os seis suspeitos declararam-se não culpados. O processo decorre num tribunal especial de alta segurança em Estocolmo e os acusados foram colocados atrás de um vidro blindado.