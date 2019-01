Cientistas indianos desmentem teorias de Newton e Einstein

Um grupo de cientistas indianos acusou as teorias de Isaac Newton e de Albert Einstein de serem erróneas, invocando antigos textos hindus. As polémicas declarações foram proferidas durante o 106.º Congresso Indiano de Ciência, que decorreu entre o dia 3 de janeiro e esta segunda-feira, na cidade de Jalandhar, no estado de Punjab, e que contou com a presença do primeiro-ministro Narendra Modi.

Sob o tema “Futuro da Índia – Ciência e Tecnologia”, o encontro contou com várias palestras onde especialistas das mais diversas áreas fizeram um balanço do quadro atual e projetaram o futuro dos dois sectores.

Segundo Kannan Krishnan, professor de Física, as teorias de Isaac Newton, Albert Einstein e Stephen Hawking estão erradas, alegando que antigos textos hindus corroboram outras teses. Já o vice-reitor da Universidade de Andhra, G. Nageshwar Rao, defendeu que a investigação sobre as células estaminais – que parece ter sido uma conquista recente – arrancou na verdade há milhares de anos no país.

As afirmações caíram mal junto da comunidade científica e foram alvo de várias críticas por parte de outros especialistas. A Associação do Congresso Científico Indiano viu-se mesmo obrigada a divulgar um comunicado manifestando preocupação em relação ao discurso de alguns peritos. “Nós não subscrevemos essas visões e distanciamo-nos desses comentários. Foram infelizes. Tais declarações são muito preocupantes, sobretudo vindas de pessoas com responsabilidade”, declarou o secretário-geral da associação, Premendu P. Mathur, citado pela agência France Press.

Entretanto, dezenas de ativistas, estudantes, professores e membros da comunidade científica organizaram este domingo um protesto para contestar a confusão gerada no evento.

Com cartazes com as frases “Não denigram a Ciência na Índia” ou “Não misturem mitologia com Ciência”, o grupo de manifestantes apelou a uma tomada de posição da comunidade científica junto do Instituto Indiano de Ciência, em Bengaluru. De acordo com a organização, as posições manifestadas no congresso “são poéticas e contêm elementos ricos em imaginação, mas não são corroboradas, nem têm validade científica.”