Andava de sapatos rotos e guiava carros velhos. Deixou 11 milhões a organizações que ajudam crianças

Um assistente social que andava com sapatos a desfazerem-se e guiava carros a cair de velhos deixou 11 milhões de dólares (9,59 milhões de euros) a organizações de caridade quando morreu de cancro no ano passado. Alan Naiman, um norte- americano que vivia em Seattle, realizou de forma espetacular aquilo que terá sido a sua missão ao longo de boa parte da vida: ajudar crianças vulneráveis.

A história, na verdade, começa décadas antes. Nos anos 1980, Naiman trabalhava como bancário. Pessoas que o conheceram nessa altura dizem que o facto de ter ficado a tomar conta de um irmão deficiente transformou a sua vida. A certa altura, começou a adotar crianças e decidiu mudar de carreira.

Tornou-se assistente social, com um ordenado que no final era de 67.200 dólares (58.559 euros). Para arredondar o orçamento, tinha mais dois empregos. O facto de não ter mulher nem filhos próprios permitia-lhe uma certa flexibilidade, embora os amigos tivessem dele uma ideia algo excêntrica - em parte, pela sua recusa obsessiva em gastar dinheiro para além do estritamente necessário.

À conta dos seus empregos e dos hábitos de poupança, bem como de alguns milhões que herdou dos pais e de bons investimentos que fez, conseguiu amealhar uma fortuna. Quase ninguém sabia dela. Uma amiga que sabia disse agora que sempre teve a certeza de que ele iria deixar tudo a boas causas.

E assim foi. Quando foi informado de que tinha cancro e não ia viver muito mais tempo. Naiman começou a investigar organizações de caridade. Aquela que acabou por receber mais dinheiro, dois milhões e meio de dólares, apoia crianças filhas de mulheres toxicodependentes. Naiman escolheu-a por um dia ela ter aceitado acolher um bebé para o qual ele tentava arranjar casa (quando os responsáveis dessa organização viram uma primeira doação online de 10 mil dólares, pensaram que era engano).

Outra entidade escolhida trabalha com adopções. Também houve dinheiro para a igreja católica dos seus pais e para organizações de veteranos deficientes, entre outras. Mas a sua ênfase principal foi a mesma ao longo de toda a vida: as crianças, ou seja, aquelas pessoas que não se podem ajudar a si próprias. O seu irmão, falecido em 2013, "coloriu o modo como ele olhava para as coisas", explicou uma amiga.