Três sismos atingiram as Ilhas Molucas, na Indonésia. O mais violento teve uma magnitude de 6,6

Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico afirmou não existir o risco de tsunami na sequência dos sismos

Três sismos de magnitude entre 5,1 e 6,6 foram registados hoje, num intervalo de cerca de uma hora, a noroeste de Tobelo, nas ilhas Molucas, na Indonésia. As informações constam no 'site' do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Os três abalos tiveram uma profundidade de 60 quilómetros, segundo a mesma fonte, que precisou que o primeiro abalo teve uma intensidade de 6,6 na escala de Richter, num máximo de 10, e ocorreu pelas 17h27, a 151 quilómetros de Tobelo.

O segundo tremor, com intensidade de 5,1, foi registado pelas 18h18, a 150 quilómetros de Tobelo, enquanto o terceiro, também com uma intensidade de 5,1, aconteceu pelas 18h25, a 143 quilómetros.

A informação disponível não refere se terá havido feridos ou vítimas mortais e o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico adiantou não existir risco de tsunami na sequência dos sismos.

[Notícia atualizada às 20h03]