Suíça realiza referendo sobre limitação da posse de armas idêntica à da UE

Os cidadãos suíços vão às urnas em maio para votarem em referendo uma nova legislação que limita a posse de armas, medida idêntica à adotada pela União Europeia (UE) na luta contra o terrorismo.

A televisão nacional suíça RTS noticiou neste domingo que esta legislação mais restritiva foi aprovada pelo parlamento em setembro, mas os opositores da medida, nomeadamente caçadores e proprietários de armas, obtiveram as 50.000 assinaturas necessárias para convocar um referendo e entregá-las ao Executivo federal para realizar a consulta.

A União Europeia decidiu endurecer a legislação sobre armamento nos países membros depois dos atentados terroristas de Paris em novembro de 2015 com o objetivo de parar o comércio ilegal de armas e restringir o acesso às mais perigosas. A Suíça tem de realizar mudanças legislativas este ano semelhantes à UE, tendo em conta que é um dos pontos que faz parte do Tratado de Schengen de livre circulação.

A Suíça é um dos países com mais armas 'per capita', calculando-se que 30 em cada 100 habitantes tenha uma arma, ou seja, existam entre 2,5 e três milhões de armas entre a população civil. O gosto pelo tiro desportivo e o facto de os suíços poderem levar para casa as armas depois de cumprirem o serviço militar obrigatório explicam em parte o numeroso armamento 'per capita' do país, quatro vezes maior do que em alguns países, como Espanha.