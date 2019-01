Harold Brown, secretário da Defesa de Jimmy Carter, morre aos 91 anos

A Rand Corporation anunciou neste sábado que Harold Brown, antigo secretário da Defesa durante a administração de Jimmy Carter, morreu na sexta-feira com a idade de 91 anos. Brown, que ocupou uma posição de destaque nesta instituição de investigação e análise estratégica, dirigiu o Pentágono durante um turbulento período que incluiu a invasão soviética do Afeganistão e a crise de reféns no Irão.

Mais tarde referiu que a fracassada tentativa de resgate dos reféns, onde morrerem oito militares norte-americanos, constituiu "o seu maior arrependimento e a lição mais dolorosa que aprendeu".

Durante o seu mandato, Brown garantiu um aumento do orçamento do Pentágono, apesar do ceticismo na Casa Branca e no Congresso, e ainda a modernização dos sistemas de defesa dos Estados Unidos.