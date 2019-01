Tunísia prolonga estado de emergência por mais um mês

Estado de emergência foi reinstaurado em 24 de novembro de 2015, na noite do atentado em Tunes contra um veículo da segurança presidencial que provocou a morte de 12 agentes e foi reivindicado pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico

A presidência da Tunísia vai prolongar a partir de domingo, e por mais um mês, o estado de emergência em vigor no país desde uma série de sangrentos ataques 'jihadistas' em 2015.

O chefe de Estado, Béji Caïd Essebsi, "decidiu prolongar o estado de emergência de um mês a contar de 6 de janeiro até 4 de fevereiro, na sequência de um acordo com o chefe do Governo e o presidente da Assembleia dos representantes do povo", indicou o gabinete presidencial num breve comunicado. "Este prolongamento será provavelmente o último e quando se aguarda a aprovação pelo parlamento de um projeto-lei que regulamenta o estado de emergência", acrescentou um responsável da presidência da República.

O estado de emergência foi reinstaurado em 24 de novembro de 2015, na noite do atentado em Tunes contra um veículo da segurança presidencial que provocou a morte de 12 agentes e foi reivindicado pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico.