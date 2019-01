Tiroteio em clube de bowling na Califórnia deixa pelo menos três mortos

Ainda não se sabe qual o número exato e o estado de saúde das vítimas, mas a polícia da cidade de Torrance pediu às pessoas para se afastarem da área afetada. Associated Press fala em três mortos e quatro feridos

O Gable House Bowl, na cidade californiana de Torrance, foi alvo de um tiroteio que fez “múltiplas vítimas”, segundo adiantou a polícia local na sua conta de Twitter. A notícia está a ser avançada pela agência Reuters e por uma estação local que faz parte da rede ABC.

Ainda não se sabe qual o número exato e o estado de saúde das vítimas, estando a investigação “a decorrer”, segundo escreveu a polícia de Torrance na sua conta de Twitter. Mas a Associated Press, que cita a polícia local, diz que o tiroteio deixou três mortos e quatro feridos, dois dos quais foram transportados para o hospital. As autoridades pedem à população que se afaste da área afetada.

O dono da Gable House Bowl, Jesus Perez, afirmou ao “Los Angeles Times” ter ouvido quatro disparos. Outro homem, que não se identificou, falou em nove.

“Ouvimos uma grande luta antes do tiroteio”, afirmou afirmou o dono do clube de bowling localizado 40 quilómetros a sul de Los Angeles. “Corremos diretamente para o bar e cobrimo-nos. Tudo o que ouvimos foi que cerca de duas pessoas foram atingidas.”

Vários trabalhadores do Gable House Bowl sublinharam ainda que a luta começou no parque de estacionamento. E acrescentaram que a violência no estabelecimento é rara.

Cerca de 40 mil pessoas foram mortas por armas de fogo em 2017, em homicídios ou suicídios.