Novo protesto em Belgrado contra o Governo pelo quinto sábado consecutivo

Milhares de pessoas voltaram a manifestar-se neste sábado em Belgrado, pelo quinto sábado consecutivo, contra o Presidente da Sérvia, Alexandar Vucic, que acusam de autoritário. A emissora de televisão regional N1 informou que "milhares de pessoas" participaram no desfile, apesar de não ter existido uma avaliação oficial do número de participantes.

Entre diversas reivindicações, os manifestantes exigem que o seu protesto e as forças da oposição garantam mais espaço na televisão pública RTS, que consideram parcial, que se preserve o pluralismo político e as liberdades e que sejam esclarecidas diversas agressões contra pessoas críticas do atual poder. O protesto foi desencadeado em 8 de dezembro, na sequência de um ataque, poucas semanas antes, a um líder da oposição na cidade de Krusevac.

Os manifestantes agitaram bandeiras da Sérvia e cartazes com diversas frases, incluindo "Começou", "Não à ditadura", "Até à vitória" ou "Um de cinco milhões". A última frase, que se converteu num dos símbolos do protesto, faz referência a uma declaração de Vucic, onde referiu que não aceitaria as reivindicações dos manifestantes "nem que fossem cinco milhões".

O desfile passou pela presidência e a emissora RTS e, entre sons de tambores, foram gritadas palavras de ordem como "Vucic ladrão", e assobios quando se mencionava o nome do Presidente e a designação da televisão estatal, referiu a agência noticiosa Efe. Nos protestos não foram exibidas bandeiras ou símbolos de partidos políticos, apesar da presença de líderes da oposição entre os manifestantes.

O protesto está a ser coordenado por jovens através das redes sociais, que rejeitam ligações aos partidos da oposição e asseguram que o protesto não se identifica com qualquer formação política.

Ao pronunciar-se sobre a vaga de contestação, Vucic declarou que os protestos demonstram que existe democracia na Sérvia e assegurou estar "disposto a analisar os motivos do descontentamento" da população. No entanto, rejeitou dialogar no atual contexto com os líderes da oposição, a quem pediu que esclareçam "se pretendem ou não eleições" antecipadas.