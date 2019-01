Milhares de pessoas manifestam-se em Budapeste contra reforma laboral

Milhares de pessoas voltaram neste sábado a manifestar-se em Budapeste para protestarem contra a reforma laboral do primeiro-ministro húngaro, legislação que foi apelidada de "lei da escravidão".

"Nós não vamos parar!" foi o lema da manifestação de hoje, convocada por sindicatos, organizações estudantis e partidos de oposição, em referência aos protestos que começaram em meados de dezembro, depois de a maioria parlamentar do partido liderado pelo nacionalista Viktor Orban, o Fidesz, ter aprovado esta reforma polémica.

Esta legislação aumenta de 250 para 400 o número de horas extra anuais, significando que alguns funcionários podem trabalhar seis dias por semana e as empresas podem adiar o pagamento dessas horas extraordinárias até 36 semanas. A lei estabelece que as horas extra sejam voluntárias, mas os sindicatos e outros críticos receiam que os funcionários que se recusem em aceitar esse trabalho sejam "marcados" e corram o risco de demissão.

Os cerca de 6.000 manifestantes que participam hoje na marcha, segundo estimativas dos órgãos de comunicação social húngaros, anunciaram que 2019 vai ser "o ano da resistência" e prometeram mais protestos, como greves e cortes de estradas. Antes da manifestação de hoje, os sindicatos fizeram um ultimato ao Governo e avançarão com greves a partir de fevereiro, casos as suas exigências não sejam atendidas.

As principais reivindicações dos sindicatos são uma nova reforma laboral e a abolição da "lei da escravidão", aumento dos salários, regulamentação do direito de greve e uma reforma do sistema de pensões.