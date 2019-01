Maduro toma posse mas o mundo não o reconhece

Eleições de 2018 foram criticadas pela comunidade internacional. Presidente promete ficar até 2025

Manaure Quintero/reuters

A Venezuela está a viver uma vertiginosa contagem decrescente, que na próxima semana irá convertê-la num país com um Presidente de facto à frente do Governo. Nicolás Maduro assumirá o seu segundo mandato — para o qual foi eleito a 20 de maio de 2018, com 67,8% dos votos, segundo os contestados resultados oficiais — acumulando todos os poderes e com o controlo quase absoluto das rédeas do país, embora este esteja a sofrer a maior crise económica e social de que há memória no continente e a maior diáspora da história latino-americana.

A contagem decrescente é recheada de polémica, já que o chefe de Estado tomará posse sem o reconhecimento de boa parte da comunidade internacional e da oposição política venezuelana. Também é rejeitado por milhões de cidadãos que não participaram nas presidenciais ou votaram contra. O ato eleitoral foi, segundo a União Europeia, “fracassado e sem padrões democráticos internacionalmente reconhecidos”.