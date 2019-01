Instituição de solidariedade social canadiana utilizou doações para ajudar o exército israelita

Uma instituição de solidariedade social israelita com sede no Canadá usou dinheiro de doações para construir infraestruturas para as Forças Armadas de Israel, uma violação das leis fiscais do Canadá.

Quem expôs o caso foi a televisão pública canadiana (CBC), depois de ter sido informada de uma auditoria realizada pelo Departamento de Finanças às contas do Fundo Nacional Judaico (JNF, em inglês), uma das mais importantes e mais antigas instituições de solidariedade social do Canadá.

A JNF financia diversos projetos em Israel nas áreas da reflorestação e da habitação, mas não está autorizada a investir os seus fundos em projetos que beneficiem qualquer ramo do Exército israelita.

A queixa partiu de uma outra organização israelita, a Vozes Judaicas Independentes do Canadá (IJV), que garante que a JNF já financiou pelo menos 12 projetos militares: por exemplo, a nova base de treino no deserto de Negev e a base de Bat Galim (naval). A mesma associação terá também contribuído com dinheiro para a construção de pelo menos um bloco de apartamentos nos territórios ocupados, o que não só é ilegal sob lei canadiana como está também vedado à luz da lei internacional.