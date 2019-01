China e Taiwan: reunificação “inevitável”, se necessário à força

Há 125 anos que Taiwan está fora da alçada de Pequim. No primeiro meio século de separação foi uma colónia japonesa. Quando o Partido Comunista da China (PCC) tomou o poder e fundou a República Popular da China, em 1949, o antigo governo refugiou-se em Taiwan. Até hoje: 70 anos depois, a pequena ilha, com cerca de um terço do tamanho de Portugal e 23,5 milhões de habitantes, continua a assumir-se como República da China (sem o adjetivo Popular).

“As diferenças políticas de longa data não podem arrastar-se de geração em geração (...). A China deve e será reunificada”, advertiu o Presidente chinês, Xi Jinping, quarta-feira. Foi o seu primeiro grande discurso sobre “a questão de Taiwan” e “mudou o foco da questão da estabilidade para a reunificação”, realçou a imprensa oficial.