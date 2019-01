Usaram uma máquina “abre-latas” para roubar €2,3 milhões e agora a polícia italiana anda atrás deles

Alvo do assalto foi uma carrinha de transporte de valores. Incidente ocorreu no sul do país

Os quatro homens que assaltaram esta semana uma carrinha de transporte de valores numa autoestrada no sul de Itália e roubaram 2,3 milhões de euros continuam em fuga, avança a BBC. O incidente ocorreu na quarta-feira, durante a madrugada (7h30 em Itália, menos uma em Portugal Continental). Os assaltantes bloquearam a carrinha com dois camiões numa autoestrada perto de Bari, na região de Apúlia, no sul do país, e dispararam tiros para o ar para intimidar os guardas que conduziam a referida carrinha. Para abrir a parte de trás do veículo e conseguir ter acesso ao dinheiro, os homens usaram uma máquina que funciona como um abre-latas.Depois de terem conseguido fazê-lo, abandonaram o local, deixando para trás a máquina usada para abrir a carrinha. De acordo com a polícia, estariam armados. Não houve feridos mas os guardas admitiram ter ficado em choque com o sucedido. A polícia iniciou uma investigação assim que foi informada sobre a situação, mas até agora ainda não conseguiu encontrar os assaltantes. O jornal italiano “Corriere della Sera” recorda que no ano passado um grupo de assaltantes tentou assaltar também uma carrinha de transporte de valores na mesma região, mas não conseguiu levar a tarefa até ao fim.