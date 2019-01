Trump volta a insistir no muro com o México e não quer saber se o Governo fica em shutdown durante “meses ou até anos”

O encontro de Donald Trump com os líderes democratas para acabar com o bloqueio orçamental a alguns departamentos do Governo não correu bem mas correu como esperado.

Na Casa Branca, num encontro descrito pelos democratas como "por vezes tenso", Trump manteve a sua decisão de não assinar qualquer lei para reabrir os departamentos encerrados até que Congresso aprove o dinheiro para o muro na fronteira com o México. "Dissemos ao presidente que precisamos do Governo aberto mas ele insistiu que poderia bloquear fundos durante meses ou mesmo anos", disse o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, citado pelo "New York Times".

Nancy Pelosi, recém-eleita líder da maioria democrata na Câmara dos Representantes, disse ao presidente que "é mais fácil negociar quando o Governo estiver de novo a funcionar".

O bloqueio entra na sua terceira semana este sábado e há mais de 800 mil funcionários públicos que não sabem quando vão voltar a receber os seus salários.