Trump ameaça declarar “emergência nacional” para construir o muro com o México

Depois de se ter reunido com os líderes democratas do Congresso para tentar, pela segunda vez, convencê-los a aprovar o financiamento para o muro que quer construir na fronteira com o México, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ameaça agora declarar “estado de emergência nacional” para conseguir que essa barreira se torne uma realidade.

Questionado pelos jornalistas após o encontro com os democratas sobre a possibilidade de vir a utilizar esse mecanismo, Trump respondeu: “Podemos fazer isso. Nunca o fiz. Posso vir a fazê-lo, posso vir a fazê-lo”.

O Governo norte-americano está parcialmente fechado há duas semanas porque Trump se recusa a aprovar o orçamento para certos departamentos sem que nele venha discriminado o valor que pretende gastar com o muro - cerca de cinco mil milhões de dólares.