Pabuk chega esta sexta-feira à Tailândia e pode ser a tempestade tropical mais devastadora em décadas

Milhares de pessoas estão a abandonar as ilhas turísticas na Tailândia antes de o país ser atingido por aquela que poderá ser a tempestade mais devastadora em décadas. A tempestade tropical Pabuk deverá chegar esta sexta-feira por volta das 19h locais, cerca das 12h em Lisboa, ao arquipélago de Chumphon mas a chuva forte já se faz sentir.

As ilhas de Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao, Koh Phi Phi e Phuket, importantes pontos de atração turística, deverão ser atingidas pela tempestade. As escolas nas zonas costeiras deverão fechar, enquanto as forças armadas tailandesas estão em alerta para a chegada da Pabuk. A Bangkok Airways anunciou o cancelamento de todos os voos de e para Koh Samui “por razões de segurança”.

Em declarações à CNN, o diretor-geral do Departamento de Meteorologia da Tailândia, Phuwieng Prakhammintara, disse que a tempestade pode causar ondas até sete metros, ainda que seja mais provável que atinjam entre os três e os cinco metros de altura.

Fortes chuvas, com possibilidade de deslizamentos de terra

Se a atual rota se mantiver, depois de atravessar o arquipélago de Chumphon a tempestade deverá voltar a descer, desta vez sobre a província de Surat Thani no início de sábado. A Pabuk deverá depois deslocar-se sobre a Península da Malásia em direção ao mar de Andamão com relativa rapidez, mas não sem antes descarregar uma grande quantidade de chuva na região. Há ainda a possibilidade de deslizamentos de terra a partir da cordilheira de Phuket.

É muito raro a Tailândia ser atingida por tempestades tropicais ou tufões. A última vez que uma tempestade tropical atingiu o país foi em 1962, com a passagem da Harriet, que causou 900 mortos. O único tufão a atingir a Tailândia foi o tufão Gay, em 1989.