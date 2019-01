Joalheria Cartier perde batalha pela palavra “amor”. “Todos os comerciantes devem ser livres de usar esta palavra”

O processo judicial da gigante de joalheria Cartier para impedir que uma cadeia de lojas de penhores de jóias com representação em Singapura e na Malásia usasse a palavra “amor” num slogan publicitário foi rejeitado por um tribunal de Singapura.

A batalha judicial da Cartier para impedir que a MoneyMax usasse a referida palavra já durava há muito tempo.

O advogado da multinacional francesa, Sukumar Karuppiah, alegou que o registo da MoneyMax devia ser negado com base na semelhança das marcas, mas os seus argumentos não tiveram eco. A MoneyMax pode agora usar o slogan “Love Gold” tal como pretendia.

“Todos os comerciantes devem ser livres de usar a palavra ‘amor’”, afirmou Mark Lim Fung Chian, que trabalha na área do registo de marcas no Intellectual Property Office of Singapore, que aconselha e administra as leis de propriedade intelectual. Mark Lim Fung Chian deixou claro que a Cartier não detém o monopólio da palavra.