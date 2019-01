Governo francês acusa 'coletes amarelos' de quererem derrubar o Executivo

O Governo francês acusou esta sexta-feira o movimento dos 'coletes amarelos' de estar a ser instrumentalizado por grupos de agitadores que pretendem derrubar o Executivo.

“Para os que ainda estão mobilizados (o movimento dos 'coletes amarelos'), tornou-se um instrumento nas mãos de agitadores que querem a insurreição e, no fundo, derrubar o Governo”, afirmou esta sexta-feira Benjamin Griveaux, porta-voz do Executivo francês.

À saída de uma reunião de Conselho de Ministros, Griveaux reiterou a ideia de que o Governo está “pronto para discutir com pessoas sérias, que não instrumentalizam politicamente as dificuldades dos cidadãos”.

Para o porta-voz governamental, depois das “respostas concretas e rápidas” do Executivo aos pedidos de reposição do poder de compra, os elementos do movimento 'coletes amarelos' que ainda estão mobilizados “estão comprometidos numa luta política para desafiar a legitimidade do governo e do Presidente da República”.

Griveaux acusou esses elementos do movimento de “não quererem participar do grande debate nacional” e pediu aos cidadãos para “participar ativamente e fazerem ouvir as suas vozes”.

Questionado sobre se a posição do Governo não estaria a ajudar a radicalizar as posições do movimento dos 'coletes amarelos', Griveaux respondeu: “A lei, apenas a lei e toda a lei. E se alguns têm problemas com a lei, são eles quem está a radicalizar”.

Sobre o caso de Éric Drouet, o ativista do movimento que foi detido na quarta-feira, Griveaux repetiu que ninguém “está acima da lei”.

O porta-voz do Governo francês assegurou que o Presidente da República, Emmanuel Macron, bem como todo o Executivo governamental, está empenhado em aplicar as reformas prometidas e em levar o projeto político “até ao fim”.