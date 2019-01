Estados Unidos. ‘Shutdown’ deverá continuar nos próximos dias

A maioria democrata na Câmara dos Representantes dos EUA aprovou esta quinta-feira legislação para pôr fim à paralisação parcial de 13 dias do Governo, ignorando o pedido de Donald Trump de 5 mil milhões de dólares para a construção de um muro na fronteira com o México e desafiando a ameaça de veto do Presidente.

O Congresso para os próximos dois anos, com os democratas em maioria nos Representantes e os republicanos a liderar o Senado, reuniu-se pela primeira vez com cerca de um quarto do governo federal paralisado, afetando 800 mil funcionários. O ‘shutdown’ foi provocado no mês passado pelo pedido de dinheiro para o muro, como parte de qualquer financiamento legislativo das agências governamentais, e pela recusa dos democratas em atender ao pedido de Trump.

O pacote democrata inclui um projeto de lei para financiar o Departamento de Segurança Interna nos níveis atuais até 8 de fevereiro, fornecendo 1,3 mil milhões de dólares para cercas de fronteira e 300 milhões para outros itens de segurança fronteiriça, como dispositivos tecnológicos. A legislação também prevê o financiamento de outras agências federais como os Departamentos de Agricultura, Comércio, Interior, Justiça e Transporte até 30 de setembro, o último dia do corrente ano fiscal.

“Um muro é uma imoralidade entre países”

Reeleita presidente da maioria democrata dos Representantes, Nancy Pelosi foi perentória: “Não vamos fazer um muro. Isso não tem nada a ver com política. Um muro é uma imoralidade entre países. É uma maneira antiga de pensar. Não é rentável.” Enquanto presidente da câmara baixa do Congresso americano, Pelosi passa a liderar a oposição democrata à agenda de Trump após dois anos durante os quais os congressistas republicanos concordaram em grande parte com o Presidente.

No mesmo dia, Trump voltou a defender o muro, acompanhado por membros de um sindicato que representa agentes de patrulha de fronteira que o apoiaram na corrida à presidência em 2016. “Podem chamar-lhe ‘barreira’, podem chamar-lhe o que quiserem mas, no essencial, precisamos de proteção no nosso país”, disse o Presidente.

“Teatro político” e “não legislação produtiva”, acusam republicanos

O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, sinalizou que a legislação democrata não tinha futuro na câmara alta do Congresso, dizendo tratar-se de “teatro político” e “não legislação produtiva”. McConnell disse que o Senado não aceitará qualquer proposta que não tenha uma possibilidade real de conseguir a assinatura de Trump. Por sua vez, o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, pediu a McConnell que permita que a legislação democrata vá a votação na câmara alta.

Os líderes congressistas de ambos os partidos mantiveram conversações improdutivas com Trump na quarta-feira e devem voltar esta sexta-feira para uma nova ronda na Casa Branca, o que significa que o ‘shutdown’ deverá continuar nos próximos dias.