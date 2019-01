Duas crianças da Guatemala morreram nos EUA. ONU quer saber o que se passou

O Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou esta sexta-feira que ainda existem "questões" em torno da morte recente de duas crianças guatemaltecas sob a custódia da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos em dezembro.

"Ambos são casos complicados, já que as crianças estavam doentes e receberam cuidados médicos. No entanto, há questões sobre se estes cuidados foram fornecidos a tempo e se foram adequados", disse a porta-voz do Escritório, Ravina Shamdasani, numa conferência de imprensa.

Estas duas mortes, sublinhou a porta-voz, "revelam as terríveis condições sofridas pelos migrantes, que enfrentam dificuldades tanto na fuga dos seus países de origem quanto no limbo durante o seu trânsito, sem saber o que lhes vai acontecer”.

Ravina Shamdasani enfatizou que, à luz destas mortes, a ONU pediu às autoridades norte-americanas "garantias de que medidas serão tomadas para evitar a ocorrência desses casos trágicos".

Jakelin Caal, de 7 anos, morreu a 8 de dezembro, 48 horas depois de ser detida com o pai, com uma suposta desidratação.

Felipe Gomez, de 8 anos, morreu nos últimos minutos da véspera de Natal, supostamente de uma gripe comum, quando estava sob a custódia das autoridades norte-americanas.

Após as duas mortes, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guatemala pediu que as famílias não emigrassem com seus filhos de forma irregular.

O Ministério referiu que as crianças são expostas ao perigo, o que, em sua opinião, deve-se ao facto de os pais continuarem a "cair em esquemas de pessoas mal-intencionadas".