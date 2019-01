Detidos três ex-banqueiros do Credit Suisse associados à dívida oculta de Moçambique

Três ex-funcionários do banco Credit Suisse foram detidos em Londres na quinta-feira por um alegado esquema fraudulento avaliado em quase 1.8 mil milhões de euros em Moçambique, conta a BBC.

O antigo ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang, já tinha sido detido na África do Sul antes do final do ano. Chang foi ministro durante o Governo do Presidente Armando Guebuza, entre fevereiro de 2005 e dezembro de 2014. o advogado de Guebuza garante que desconhece eventual mandado de captura para o ex-governante.

A comunicação social moçambicana e estrangeira refere que o antigo governante, que é atualmente deputado da Assembleia da República, é acusado de conspiração para fraude eletrónica, conspiração para fraude com valores mobiliários e lavagem de dinheiro.

Em causa está uma investigação às denominadas dívidas ocultas do país, que começa agora a destapar uma rede de empréstimos suspeitos entre o banco suíço e algumas empresas estatais. Uma auditoria internacional assinalou a “falta de justificativos” de quase 450 milhões de euros nos empréstimos referidos, “sobrefaturação no fornecimento de bens e inviabilidade das empresas beneficiárias do dinheiro”, explica o “Jornal Notícias” de Moçambique.

Os três ex-banqueiros do Credit Suisse detidos já saíram em liberdade depois de pagarem uma caução, mas ainda enfrentam os pedidos de extradição por parte dos Estados Unidos. De acordo com o jornal "Verdade", os suspeitos são Andrew Pearse, antigo diretor do banco suíço que terá facilitado os empréstimos ilícitos, Surjan Singh, ex-diretor do Credit Suisse Global Financing Group, e Detelina Subeva, antiga vice-presidente no Credit Suisse Global Financing Group. Os três são acusados de violar a lei anticorrupção dos EUA, de lavagem de dinheiro e fraude.

O arranjo fraudulento, no qual foram criados projetos marítimos ilícitos e consequentes atos de suborno, terá tido lugar entre 2013 e 2016.

Num comunicado, o Credit Suisse demarcou-se das atividades dos ex-banqueiros. “A acusação alega que os ex-funcionários trabalharam para derrotar os controles internos do banco, atuando motivados pelo lucro pessoal e tentando esconder essas atividades do banco.”