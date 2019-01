China e EUA tentam desanuviar guerra comercial em encontro no início da próxima semana

Uma delegação dos EUA vai visitar a China na próxima semana para conversações destinadas a desanuviar o clima de guerra comercial. No ano passado, as duas maiores economias do mundo impuseram taxas alfandegárias sobre mais de 300 mil milhões de dólares em bens transacionados entre os dois países.

A reunião, agendada para segunda e terça-feiras em Pequim, será a primeira desde que, a 1 de dezembro, à margem da cimeira do G20 na Argentina, os Presidentes norte-americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, acordaram uma trégua de 90 dias.

Segundo o Ministério do Comércio da China, o objetivo das conversações é “dar seguimento ao importante consenso” alcançado pelos dois líderes. A delegação dos Estados Unidos será liderada pelo representante adjunto do Comércio, Jeffrey Gerrish.

Trump acusa China de práticas comerciais desleais

A guerra comercial foi iniciada por Trump devido ao que considerou serem práticas comerciais injustas por parte da China. Uma das suas promessas de campanha passava por tornar o comércio mais justo para os EUA e ajudar os fabricantes americanos. Enquanto Presidente, tem assumido uma postura de combate, impondo taxas alfandegárias sobre quase metade dos bens chineses importados pelos Estados Unidos.

Washington acusa Pequim de roubo de propriedade intelectual e de forçar empresas estrangeiras a transferirem tecnologia, enquanto protege as empresas domésticas da concorrência externa, com subsídios sem precedentes para empresas estatais e entraves à entrada de produtos e serviços externos no seu gigantesco mercado.

Atividade fabril contrai na China pela primeira vez em mais de dois anos

A China tem avisado que não vai subjugar-se aos EUA, mesmo que Washington imponha mais taxas alfandegárias sobre os seus bens. Xi garantiu que Pequim não quer uma guerra comercial mas vai continuar a defender o sistema global de comércio livre que sustentou a ascensão da China nos últimos 25 anos, transformando-a na segunda maior economia do mundo depois dos Estados Unidos.

A disputa tem prejudicado os negócios e aumentado os receios sobre o impacto na economia global. Segundo dados apresentados esta semana, a atividade fabril americana desacelerou mais do que o esperado em dezembro, enquanto na China contraiu pela primeira vez em mais de dois anos.

Nos últimos dias do ano passado, Trump anunciou que manteve uma longa e produtiva conversa telefónica com Xi, sublinhando que “foram alcançados grandes progressos”.