Azul para os meninos e cor-de-rosa para as meninas: o Brasil entrou numa nova era, diz ministra de Bolsonaro

A nova ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do Brasil, Damares Alves, afirmou que o país “entrou numa nova era” e que agora “os meninos vestem azul e as meninas cor-de-rosa”. As declarações, que suscitaram muitas críticas - inclusive por parte do cantor brasileiro Caetano Veloso, que partilhou uma foto sua no Twitter vestido com uma camisa de cor rosa, acompanhada da mensagem “Proteja os seus amigos” e a hashtag #MeninosVestem Rosa -, foram feitas em Brasília perante um grupo de apoiantes do novo governo brasileiro, chefiado por Jair Bolsonaro e captadas num vídeo entretanto partilhado por milhares de pessoas.

Questionada pelos órgãos de comunicação locais, a assessoria de comunicação da ministra explicou que o vídeo foi gravado depois da cerimónia de posse enquanto membro do Governo, na última quarta-feira, e que o objetivo era mostrar que o Governo brasileiro está disposto a trabalhar contra a “ideologia de género”. “Fiz uma metáfora contra a ideologia de género, mas tanto rapazes como raparigas podem vestir roupa azul ou rosa ou de outras cores, conforme se sentirem mais confortáveis”, explicou a própria ministra, já na quinta-feira.

Damares Alves já tinha causado alguma polémica ao dizer, durante a mesma cerimónia, que no Brasil o Estado é laico mas ela é “terrivelmente cristã”.

Jair Bolsonaro tomou posse no primeiro dia do ano, numa cerimónia realizada em Brasília e na qual participaram delegações de mais de 60 países. No seu discurso de tomada de posse, referiu que o povo brasileiro começou finalmente a “libertar-se do socialismo, da inversão de valores, do politicamente correto e do gigantismo estatal”. Também prometeu “restabelecer a ordem no país”. “Temos o desafio de enfrentar a ideologia que descriminaliza bandidos, pune polícias e destrói famílias. Vamos restabelecer a ordem no país.”