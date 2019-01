Administração Trump deixou de cooperar com investigadores da ONU às violações de direitos humanos nos EUA

A administração Trump deixou de cooperar com os investigadores das Nações Unidas às potenciais violações de direitos humanos ocorridas nos EUA. A informação é avançada esta sexta-feira, em exclusivo, pelo jornal inglês “The Guardian”, que escreve que não houve resposta a qualquer consulta formal dos relatores especiais da ONU desde 7 de maio de 2018 e que pelo menos 13 solicitações ficaram sem resposta.

De forma silenciosa e discreta, continua o jornal, o Departamento de Estado norte-americano deixou de responder às queixas oficiais dos relatores das Nações Unidas, a rede de especialistas independentes que agem como observadores globais em assuntos como a pobreza, as migrações, a justiça e a liberdade de expressão.

A atual administração também não fez qualquer convite a monitores da ONU para visitarem e investigarem o estado dos direitos humanos no país desde que Donald Trump tomou posse como Presidente em janeiro de 2017. Dois especialistas das Nações Unidas, os relatores especiais para a pobreza extrema e para a privacidade, fizeram visitas oficiais de apuramento de factos durante a sua presidência mas já tinham sido convidados pelo antecessor de Trump, Barack Obama.

Separação de famílias de migrantes entre as queixas sem resposta

O “Guardian” assinala a rutura total com aquela que tem sido a prática dos Estados Unidos em décadas: embora algumas áreas da vida pública americana tenham sido sistematicamente excluídas do campo de investigação da ONU, como as prisões norte-americanas e o campo de detenção de Guantánamo, o país normalmente acolhe os relatores como parte do compromisso mais amplo da defesa das normas internacionais.

Entre as abordagens formais que não tiveram resposta nos últimos meses estão as perguntas sobre a separação de famílias da América Central na fronteira dos EUA com o México, as ameaças de morte dirigidas a um ativista transgénero em Seattle e as alegações de preconceito antigay na condenação à morte de um prisioneiro no Dakota do Sul.

O momento do corte de relações com os investigadores da ONU coincide com a publicação, em junho do ano passado, das conclusões oficiais da visita do relator especial para a pobreza extrema, Philip Alston. O responsável criticou a administração Trump por ter agravado os níveis de desigualdade nos EUA que já eram os mais gritantes no mundo ocidental.

No mesmo mês, Trump anunciou a retirada dos Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU, queixando-se do “preconceito político” daquela entidade.