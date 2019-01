Urnas funerárias caem de barco e dão à costa na Holanda

Durante um funeral coletivo no mar, um funcionário descuidado não as segurou a tempo. Empresa envolvida já pediu desculpa

Já tem solução o mistério das três urnas funerárias que foram encontradas na última semana em pontos diferentes da costa holandesa. As urnas continham de facto cinzas humanas - ao que tudo sugere, pertencentes às pessoas cujas datas de nascimento e morte se viam nelas, a par com o nome de um crematório alemão a 800 quilómetros de distância.

A primeira urna foi encontrada por um rapaz de 14 anos a 29 de dezembro. As outras apareceram nos dias seguintes e as autoridades tinham começado a investigar quando uma empresa marítima holandesa chamada Trip Scheepvaart assumiu publicamente responsabilidade. Segundo a companhia, tratou-se tudo de um descuido. Durante um funeral coletivo no mar, um funcionário tinha deixado aquelas urnas cair à água.

O episódio pôs em relevo os diferentes regimes legais na Holanda e na Alemanha. Este último país exige que os funerais no mar se façam utilizando urnas biodegradáveis. A Holanda, pelo contrário, permite espalhar as cinzas no mar. E o serviço na Alemanha é muito mais barato.

A Trip Scheepvaart pediu desculpa pelo sucedido e entretanto já espalhou as cinzas de duas das urnas, faltando só a terceira. Mas do embaraço - perante os clientes e perante o público - já ninguém a livra. E não será de excluir que os procuradores alemães acabem por a acusar de um crime de desrespeito pelos mortos.