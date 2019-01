Trump convoca jornalistas para dizer que não há quem entenda tanto de tecnologia de controlo de fronteiras como ele

Donald Trump convocou uma conferência de imprensa de repente, pouco depois da tomada de posse no novo Congresso, para reafirmar a necessidade de se construir um muro que separe fisicamente os Estados Unidos do México, nas partes em que ainda não existe.

Começou por dar os parabéns à recém-eleita líder da maioria democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e disse que esperava que os dois partidos pudessem trabalhar juntos. “Tenho esperança de que venhamos a fazer muitas coisas juntos e penso que vai resultar muito bem. Vai ser um pouco diferente daquilo que as pessoas pensam.” Logo depois, Trump virou a sua atenção para o muro que quer construir e para o qual precisa de um orçamento que tem de ser aprovado pelos democratas - coisa que pode nunca acontecer.

“Chamem-lhe barreira, chamem-lhe o que quiserem”, disse o Presidente dos Estados Unidos, que se fez acompanhar de um grupo de agentes que patrulham a fronteira, incluindo do seu presidente, Brandon Judd, que apoiou as palavras do presidente. “Os muros funcionam. Se entrevistarem agentes de patrulha das fronteiras eles dizem que os muros funcionam”, disse Judd.

Trump garantiu que “sem um muro não pode haver segurança na fronteira” porque a tecnologia que já existe não é suficiente para travar o fluxo de migrantes. O presidente acrescentou que “ninguém sabe mais deste tipo de tecnologia” do que ele e que “drones e sensores não vão pôr um fim aos problemas”.

“As pessoas do nosso país querem-no. Nunca tive tanto apoio para a minha estratégia de controlo de fronteira e, francamente, para o muro da barreira [sic] como na última semana”, disse ainda o presidente.

Donald Trump não aceitou responder a perguntas dos jornalistas.