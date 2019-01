Trump contra-ataca: se Romney tivesse lutado tanto contra Obama, teria vencido as eleições

O Presidente dos EUA, Donald Trump, respondeu esta quarta-feira aos ataques do republicano Mitt Romney, dizendo que se o senador eleito tivesse lutado tanto contra Barack Obama como luta contra ele, teria vencido as eleições de 2012.

Num artigo publicado na véspera no jornal “The Washington Post”, o antigo candidato presidencial Mitt Romney acusou Trump de não ter o “caráter” necessário para liderar uma “nação dividida” e de “não estar à altura do cargo”.

“Com a nação tão dividida, ressentida e zangada, é indispensável uma liderança presidencial com caráter. E é neste particular que o défice do Presidente tem sido mais gritante”, escreveu Romney, sublinhando que “as ações e palavras de Trump têm causado consternação em todo o mundo”.

“Aqui vamos nós com Mitt Romney, mas tão rápido! A pergunta é: ele é um Flake? Espero que não”, começou Trump por escrever no Twitter, referindo-se ao senador do Arizona, Jeff Flake, que está de saída e que criticou várias vezes Trump nos últimos anos. “Preferia que Mitt se concentrasse na segurança da fronteira e em tantas outras coisas em que pode ser útil. Eu ganhei em grande e ele não ganhou. Ele deveria estar feliz por todos os republicanos”, continua o Presidente, antes de sugerir a Romney: “Seja um jogador de equipa e vença!”.

O momento da publicação do artigo, apenas dois dias antes de tomar posse esta quinta-feira como senador pelo estado do Utah, motivou especulação sobre se Romney estaria a posicionar-se como um possível rival de Trump na nomeação presidencial republicana para 2020.