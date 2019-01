Sonda chinesa chega ao lado oculto da Lua

A sonda não tripulada chinesa Chang’e-4 aterrou esta quinta-feira, às 10h26 de Pequim (02h26 de Lisboa), na Bacia do Polo Sul-Aitken, uma cratera de impacto localizada no lado oculto da Lua. Descrita pelos media estatais chineses como “um marco importante na exploração espacial”, trata-se da primeira alunagem do género.

Enquanto as missões anteriores se deslocaram ao lado da Lua voltado para a Terra, esta é a primeira vez que uma sonda pousa no lado inexplorado. Com o sucesso da alunagem, será possível recolher amostras de rocha e poeira lunares.

Devido ao fenómeno da rotação sincronizada, apenas é possível ver uma “face” da Lua a partir da Terra. Isso acontece porque a Lua leva o mesmo tempo a girar em torno do seu próprio eixo quanto o necessário para completar uma órbita da Terra.

Objetivos: cratera Von Kármán, rocha derretida e rególito

O chamado “lado oculto” tem uma crosta mais velha e grossa e possui mais crateras. Também há muito poucos “mares”, planícies escuras e basálticas criadas por fluxos de lava e que são visíveis no lado mais próximo da Lua.

A sonda Chang’e-4 tem como objetivo explorar a cratera Von Kármán, localizada no hemisfério sul do lado oculto e integrada na bastante mais extensa Bacia do Polo Sul-Aitken, que se pensa ter sido formada por um impacto gigante no início da história da Lua.

A equipa de cientistas também espera conseguir estudar partes da camada de rocha derretida que terá preenchido a então recém-formada bacia, permitindo identificar variações na sua composição.

Um terceiro objetivo passa por estudar o rególito do lado oculto, ou seja, a camada solta de material que compõe a superfície e que inclui poeira e rochas partidas, entre outros materiais.