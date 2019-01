O americano que acabou na infame prisão de Lefortovo: o caso Whelan

Paul Whelan está em maus lençóis. O norte-americano de 48 anos, do Michigan, foi preso na Rússia na semana passada e esta quinta-feira foi formalmente acusado: enfrenta uma pena de entre 10 a 20 anos de prisão por atos de espionagem, segundo a agência de notícias Interfax. Exatamente que atos não se sabe - pelo menos não de fonte oficial. Mas há uma história.

Uma outra agência, a Rosbalt, publicou um artigo em que alega que a prisão de Whelan aconteceu minutos depois de ter recebido um dispositivo de armazenamento de informação tipo uma ‘pen drive’ (a Rádio Nacional Americana falava esta quinta-feira de notícias em meios de comunicação russos sobre a apreensão de uma disquete e do quão improvável seria alguém ainda as utilizar em 2018-quase-2019) onde estariam os nomes de vários funcionários de um departamento secreto do Estado russo.

Citando uma fonte dos serviços de informações, a Rosbalt escreve que Whelan recebeu a ‘pen’ de um cidadão russo que se deslocou até ao hotel onde o norte-americano estava hospedado, o Metropol, na passada sexta-feira, para a entregar em mãos. Agentes dos serviços secretos (FSB) terão então invadido o quarto e prendido Whelan. E há mais: Whelan, diz a mesma história, citada pelo “The Guardian”, mantém alegadamente contactos com informadores russos em “chats” e “fóruns” da internet há pelo menos dez anos, encontrando-se depois com quem lhe pode ser útil em Moscovo “para beber uns copos”.

A família de Whelan já se pronunciou e nega que este oficial da Marinha na reserva tenha alguma coisa que ver com o mundo dos espiões. Oficialmente, Whelan é diretor de uma empresa de segurança com sede no Michigan mas neste momento está preso no infame centro de detenção Lefortovo, conhecido por ser o local para onde o antigo KGB levava os prisioneiros políticos e aqueles acusados de espiar para o Ocidente. Embora os testemunhos da família não sirvam exatamente de álibi nem tão pouco de atestado de credibilidade, todos descrevem Whelan como um "americano comum" - veterano da Guerra do Iraque, ex-vice-xerife e um especialista em segurança de complexos industriais. “Estamos muito preocupados com o seu bem-estar e segurança mas a sua inocência não está em causa e temos confiança que os seus direitos serão respeitados”, escreveu o seu irmão, David Whelan, no Twitter.

Vladimir Zherebenkov, advogado de Whelan, disse à agência Reuters que a acusação não tem fundamento: “Considero que a sua detenção e as acusações que lhe fazem não têm qualquer sustentação. Apoiam-se apenas na suspeita dos investigadores de que ele venha a prejudicar o processo de levantamento de provas. Pedi que lhe seja imposta uma fiança". Ao “The Guardian”, o irmão de Paul Whelan disse que a família não tem qualquer informação da parte do Departamento de Estado norte-americano sobre as circunstâncias em que ele terá sido preso.

A ligação antiga com a Rússia parece ser um facto, de resto confirmado pelo próprio irmão. Whelan mantém uma página no VKontakte, o equivalente russo do Facebook, com 59 amigos, alguns da Academia Militar do Ministério da Defesa russo, e várias referências à Rússia, quer através de mensagens escritas em russo - uma delas um ‘Até já Moscovo' -, quer por fotografias com a camisola do Spartak de Moscovo, clube do qual é adepto. O “The Guardian” falou com um dos “amigos” de Whelan nessa rede social, sob anonimato. “Quando ele visitou a Rússia em 2008 conheci-o pessoalmente, andamos a ver a cidade. Desde então não o vi. Enviei-lhe uma mensagem agora pela altura do Natal e ele disse que estava em Moscovo e que estava a caminho de São Petersburgo”, disse a fonte do “The Guardian”.

Parece ser a confirmação de que Whelan de facto mantém contactos com a Rússia há mais de dez anos mas é também o próprio irmão que o diz. Em declarações à CNN, David Whelan disse que o seu irmão fez múltiplas viagens na condição de especialista em segurança, incluindo à Rússia. Desta vez, acredita a família, estava no país apenas como convidado do casamento de um dos seus colegas da Marinha com uma cidadã russa.

O embaixador dos Estados Unidos na Rússia, Jon Huntsman, já visitou Paul Whelan na prisão e o Secretário de Estado Mike Pompeo garante que a administração está a acompanhar a situação. Se a detenção não for “apropriada”, disse Pompeu aos jornalistas à margem de uma visita ao Brasil para a tomada de posse de Jair Bolsonaro, “os Estados Unidos vão pedir a sua libertação imediata”.

A prisão deste norte-americano acontece apenas 15 dias após Maria Butina, confessa espia russa, ter admitido perante um tribunal federal norte-americano que tinha mesmo tentado infiltrar-se em influentes grupos de republicanos para garantir um tratamento favorável à Rússia caso eles chegassem ao poder - como chegaram, com Donald Trump.

Alguns analistas, igualmente sob anonimato, disseram à CNN que, culpado ou não, Whelan pode estar prestes a entrar numa “troca de espiões”.