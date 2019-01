Número de mortos em desabamento de edifício na Rússia sobe para 37

O número de mortos no desabamento parcial, na segunda-feira, de um edifício de habitação na Rússia, na região dos Montes Urais, subiu para 37, informaram esta quinta-feira as autoridades, em novo balanço.

Entre os 37 mortos encontrados desde segunda-feira, seis são crianças, segundo autoridades governamentais.

O anterior balanço apontava para 33 mortos e oito pessoas desaparecidas.

Várias centenas de pessoas foram mobilizadas para os trabalhos de resgate, incluindo especialistas de Moscovo e Ecaterimburgo, a capital do distrito federal dos Urais.

Parte do prédio de nove andares desabou na segunda-feira após uma explosão de gás em Magnitogorsk, uma cidade industrial na região de Chelyabinsk, a cerca de 1.700 quilómetros a leste de Moscovo, nos Montes Urais.

As vítimas deste desabamento viviam neste edifício de 35 apartamentos, construído em 1973, durante a era soviética. As equipas de resgate trabalham com temperaturas de -27º graus Celsius.

As autoridades alertaram que, devido às baixas temperaturas, as hipóteses de encontrar mais sobreviventes sob os escombros são mais reduzidas a cada hora que passa.

O Presidente russo, Vladimir Putin, deslocou-se na segunda-feira ao local e visitou os hospitais para onde foram conduzidos os feridos.