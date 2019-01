“Não é só uma missão científica, isto é a China a erguer-se como uma superpotência”: a chegada ao lado oculto da Lua

Quase 50 anos depois da pisadela na Lua de Neil Amstrong e da sua mítica frase que acompanhou aquela aventura espacial, uma sonda alcançou pela primeira vez o lado oculto daquele satélite natural da Terra. As primeiras imagens do território nunca antes tocado estão a gerar entusiasmo na comunidade científica e, claro, nas redes sociais.

A Chang’e-4, uma sonda chinesa não tripulada, estacionou na Bacia do Polo Sul-Aitken quando eram quase 2h30 em Portugal Continental. “Um marco importante”, exaltava então a imprensa chinesa. “Abriu-se um novo capítulo na exploração lunar por parte do Homem”, avisava em comunicado a Agência Espacial Chinesa, conta o “El País”.

“[Foi a primeira vez que a China] tentou uma coisa que as outras potências espaciais não tentaram”, disse à BBC Ye Quanhzi, um astrónomo da Caltech.

Em declarações ao “The Guardian”, Malcolm Davis, analista no Instituto de Política Estratégica Australiano, comentou o feito daquele país asiático. “Não é só uma missão científica, isto é a China a erguer-se como uma superpotência. Há muito entusiasmo no programa espacial na China. Há muito nacionalismo, eles veem o papel do país no Espaço como fundamental para a sua ascensão.”

O adminstrador da NASA, Jim Bridestine, publicou uma fotografia da representação da sonda chinesa e escreveu uma pequena mensagem no Twitter: “Parabéns à equipa do Chang’e-4 pelo que parece ser uma aterragem bem-sucedida no lado mais distante da Lua. É a primeira vez para a Humanidade e um feito impressionante”.

De acordo com a BBC, Long Xiao, da Universidade de Geociência da China, escreveu um artigo em setembro a explicar os principais obstáculos. “O desafio de uma missão no lado mais distante da Lua é a comunicação. Sem visão da Terra, não há forma de estabelecer uma ligação de rádio direta.”

Este artigo do Expresso, publicado na manhã desta quinta-feira, explicava os objetivos da sonda chinesa. A Chang’e-4, que aterrou na Bacia do Polo Sul-Aitken, que terá sido formada por um impacto brutal no início da história da Luz, vai explorar a cratera Von Kármán. Depois será estudada a camada de rocha derretida que compõe a bacia. Em terceiro lugar, a missão chinesa não tripulada tem a intenção de investigar a camada solta de material da superfície (poeira, rochas partidas, etc).