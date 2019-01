Nancy Pelosi torna-se líder da maioria democrata na Câmara dos Representantes pela segunda vez

Nancy Pelosi, a democrata de origem italiana que em 2007 se tornou a primeira mulher a liderar uma maioria democrata num Congresso norte-americano, volta esta quinta-feira ao seu posto de honra, repetindo o feito, ao ser eleita pelos seus colegas na primeira sessão do 116.º Congresso.

Este cargo, equivalente a uma espécie de presidente da Assembleia da República e não apenas a líder parlamentar, coloca Pelosi no terceiro lugar de sucessão à presidência, caso alguma coisa aconteça ao presidente e ao seu vice.

Pelosi é conhecida por procurar construir pontes entre os dois partidos, por ser ter um vasto conhecimento da lei norte-americana em diversas áreas e por ter sempre conseguido manter o partido "na linha".

Numa altura em que a política nos Estados Unidos se define pela polarização, Pelosi pode ser uma arma de negociação mas ela própria já disse, antes de ser eleita, que não pensa ceder à pressão do presidente Trump para libertar os fundos para a construção do muro com o México e também não colocou totalmente de parte a possibilidade de apoiar o "impeachment". Prefere, contudo, que não seja motivado por razões políticas mas apenas se Robert Muller encontrar alguma coisa nas suas investigações ao alegado conluio com os russos que façam do presidente um "criminoso comum".