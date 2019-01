Jessica teve uma filha há 12 anos. Apaixonou-se agora pelo pai da bebé, que não conhecia

Qual a probabilidade de vir a conhecer (e de se apaixonar) pelo dador de esperma anónimo que lhe possibilitou ser mãe? Jessica Share nunca o julgou possível, até um teste de ADN a colocar na pista de Aaron Long

A vida real tem muitas vezes formas de ultrapassar as mais improváveis narrativas de ficção. Jessica Share percebeu-o em primeira mão, ao apaixonar-se pelo pai biológico da sua filha 12 anos depois de Alice ter nascido, sem que o casal alguma vez se tivesse conhecido.

A história tem vários capítulos e começa em clima de romance, quando Jessica vivia com a companheira com quem tencionava passar o resto da vida. Ambas desejavam ter filhos e, após algum tempo de reflexão - que implicou pôr de lado a ideia inicial de recorrer a um amigo ou conhecido para que uma delas engravidasse -, resolveram recorrer a um banco de esperma.

Tranquilas por, à partida, a salvaguarda da custódia da criança estar garantida pelo facto de os dadores assinarem contratos abdicando dos seus direitos como pais biológicos, as mulheres escolheram o ‘seu’ dador selecionando as características que gostavam de ver herdadas pelo bebé. Optaram por um homem de estatura e peso médio, cabelo castanho, formação em literatura e apaixonado por desporto. Na descrição, nada de nomes, constavam apenas as suas ocupações: escritor, músico e taxista.

A inseminação foi feita em casa, “uma experiência científica doméstica que levei muito a sério”, recordou Jessica à BBC, tendo sido ela escolhida para ser mãe por estar na altura a realizar a sua tese académica, o que a tornava mais disponível para a gravidez.

Sete meses depois veio a alegria de verem confirmada a gestação, uma boa nova recebida com entusiasmado por todos os familiares.

Uma segunda filha e a separação

A família cresceu. 18 meses depois de Alice, foi a vez de a companheira de Jessica engravidar, tendo o casal decidido obter esperma do mesmo dador. Nasceu outra menina, “muito parecida com a irmã”, mas um ano depois a união chegou ao fim.

Aconteceu inesperadamente, segundo Jessica, e esse foi um tempo difícil, com a guarda das crianças a ser partilhada, e que acabou de forma ainda mais dolorosa quando a ex-companheira cortou Alice da sua vida. Jessica acabou por ficar com a menina mais nova ao seu cuidado, depois de recusar deixá-la regressar após um período de férias, situação que se mantém, para grande desgosto de ambas.

O que se seguiu foi-se aproximando mais de um final feliz. Aos 11 anos Alice já sabia como tinha sido concebida e manifestou o desejo de conhecer o pai, o que a levou a realizar um teste de ADN. Foram os resultados que a orientaram para Aaron Long, o nome apontado com 50% de probabilidade de ser o seu pai, de acordo com a informação pesquisada no site do banco de esperma.

A internet fez o resto. Jessica procurou o nome e apelido e foi restringindo as opções considerando a informação que tinha disponível, nomeadamente a data inscrita como ano da doação do esperma, 1994.

As pesquisas devolveram apenas um homem com mestrado em literatura na faixa etária que lhe pareceu a correta e com o nome Aaron Long. Na foto, ele aparecia a usar turbante de seda verde-azeitona, tocando trombone. O perfil descrevia-o como “especialista em comunicação”, em Seattle. Um escritor e um músico, portanto.

Pouco demorou para que lhe enviasse uma mensagem e viessem a estabelecer contacto, descobrindo pelo caminho outros meios-irmãos de Alice, até o cupido fazer das suas e o casal começar a olhar-se com outros olhos. Como uma família, vivem juntos agora, sem se atreverem a tentar adivinhar o futuro. Mas confiam que nada possa separar o que o ADN juntou.