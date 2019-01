Estados Unidos intensificam bombardeamentos na Síria depois de anúncio de retirada das tropas

Depois de o presidente norte-americano ter anunciado a retirada dos 2.000 soldados americanos que se encontram em território sírio, os EUA intensificaram os bombardeamentos no leste do país contra os combatentes do Daesh. A notícia é avançada pela “Al Jazeera”, que falou com fontes no local e obteve fotografias dos ataques aéreos numa investigação conjunta com o site “The Intercept”.

Os ataques mais violentos ocorreram na semana passada em Al Kashmah, uma aldeia junto ao rio Eufrates, perto da fronteira com o Iraque, na província de Deir ez-Zor, e levaram à fuga de civis e combatentes do Daesh em direção a sul, confirmaram três fontes à estação televisiva. Al Kashmah continua, no entanto, sob controlo do grupo terrorista, assim como outras aldeias localizadas ao longo daquele rio e onde se encontram ainda entre 50 mil a 60 mil pessoas.

Os bombardeamentos americanos têm sido ali constantes desde novembro do ano passado, atingindo alvos militares mas também civis, incluindo um hospital, referiu recentemente a “Al Jazeera”, segundo a qual já não há qualquer hospital público em funcionamento na região. Outros alvos civis também têm sido atingidos, nomeadamente cafés que são usados por combatentes para se ligar à Internet e comunicar com familiares noutros países, diz ainda a estação televisiva, citando de novo fontes no terreno. “Os nossos ataques têm como alvo especificamente o Daesh e têm em consideração o impacto em civis. O aumento dos bombardeamentos em dezembro teve como objetivo diminuir as capacidades militares do grupo terrorista e não esteve relacionado com qualquer outra variável”, justificou uma porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, Danielle Covington.

No sábado passado, o Exército norte-americano admitiu em comunicado ter sido responsável pela morte de 1.139 civis no Iraque e na Síria desde o início da ofensiva contra o Daesh em ambos os países, em 2014 - um número ainda assim bastante inferior ao avançado por grupos de monitorização dos conflitos, como o site “Airwars”, que estima que tenham sido mortos entre sete mil a 11 mil civis.

Não há prazos definidos para a retirada total das tropas da Síria. Donald Trump começou por dar a entender que os militares estavam de regresso a casa mas depois, e face às críticas que lhe foram dirigidas e às demissões que o seu anúncio causou - nomeadamente de Jim Mattis, secretário da Defesa, e de Brett McGurk, enviado especial dos EUA para a coligação militar contra o Daesh -, voltou atrás e declarou que a retirada será feita de forma lenta e “altamente coordenada” e só depois de derrotar os combatentes que restam do grupo terrorista na região.

Vários dirigentes militares norte-americanos e académicos alertaram para os riscos de uma saída precipitada da Síria, que deixará aberto o caminho no país para os aliados do regime de Bashar al-Assad, como a Rússia e o Irão. A milícia curda das Unidades de Proteção Popular (YPG), até agora apoiada pelos EUA, também ficará sem proteção e à mercê da Turquia, que considera os curdos terroristas e já ameaçou atacá-los. Precisamente por isso, as forças curdas pediram ajuda militar ao regime sírio para Manbij depois da entrada do Exército sírio nesta cidade localizada no norte da Síria.

Na quarta-feira, e durante uma reunião com o seu Governo, Trump voltou a não dar detalhes sobre a retirada das tropas, dizendo apenas que a Síria é “areia e morte” e que “está perdida desde há muito tempo”, e que a saída “vai levar algum tempo”.

Os bombardeamentos recentes mostram que o Daesh está longe de ter sido derrotado, como afirmou Donald Trump quando anunciou a retirada rápida das tropas. “Derrotámos o Daesh na Síria, única razão pela qual as nossas tropas estavam no país”, escreveu o presidente norte-americano no Twitter a 19 de dezembro.