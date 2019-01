Embaixador norte-coreano em Itália está desaparecido e terá pedido asilo político

Os serviços de informações norte-coreanos dizem que não têm qualquer contacto com o diplomata Jo Song-gil desde novembro

O embaixador norte-coreano em Itália está desaparecido e segundo um jornal de Pyongyang terá pedido asilo político a um país ocidental. Jo Song-gil tem paradeiro desconhecido desde há cerca de um mês e encontra-se num “sítio seguro”, de acordo com uma fonte diplomática italiana.

Foi no início de novembro, que o embaixador norte-coreano em Roma – que se encontrava em funções desde outubro de 2017 – terá fugido com a mulher.

“A missão do embaixador interino Jo Song Gil deveria terminar no final de novembro e fugiu do complexo diplomático no início desse mês”, afirmou um responsável citado pela BBC.

Os serviços de informações norte-coreanos dizem que não têm mantido qualquer contacto com o diplomata desde essa altura. Jo Song-gi será um familiar próximo de altos responsáveis do regime de Pyongyang, refere um jornal norte-coreano.

Há mais de um ano que Jo Song-gil era embaixador da Coreia do Norte em Itália, depois de o Governo do país ter recusado as cartas credenciais do anterior embaixador, na sequência do lançamento de um novo míssil por parte do regime de Pyongyang.