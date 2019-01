África do Sul. Ex-Presidente Jacob Zuma assina contrato discográfico mas oposição quer calá-lo

O antigo Presidente da África do Sul Jacob Zuma está envolvido numa nova disputa política por causa da gravação de um disco. O distrito de eThekwini decidiu financiar um álbum de canções de protesto cantado pelo ex-chefe de Estado que, segundo as autoridades locais, iria preservar uma parte do património cultural do país.

No entanto, o partido da oposição Aliança Democrática (AD) disse tratar-se de um desperdício de recursos e prometeu bater-se contra o financiamento atribuído a Zuma.

O líder provincial da AD Zwakele Mncwango argumenta que os recursos governamentais deviam ser usados com os jovens a iniciar carreiras na música. “Somos pela promoção da cultura e do património. O nosso problema é quando o município desperdiça dinheiro com um ex-Presidente que está a tentar a sua sorte na indústria da música, enquanto há novos artistas que precisam de ajuda”, afirmou ao canal de televisão eNCA.

A vereadora Nicole Graham da AD prometeu que o partido lutaria “com unhas e dentes”, acrescentando: “É impossível que qualquer pessoa racional acredite que um antigo Presidente corrupto e caído em desgraça a cantar canções de protesto do ANC [Congresso Nacional Africano] traga algum benefício ao povo de eThekwini.”

Com 76 anos, Jacob Zuma foi forçado a abandonar o poder em fevereiro do ano passado pelo seu próprio partido, o ANC. Zuma enfrenta várias acusações de corrupção ligadas a um negócio de armas nos anos de 1990. O ex-Presidente costuma cantar em eventos públicos, como o demonstra este vídeo de 2012.

O diretor do Parks, Recreation and Culture de eThekwini, Thembinkosi Ngcobo, refere que o departamento sugeriu a contratação de Zuma por não ter encontrado qualquer gravação das antigas canções de protesto. O ex-Presidente “tem talento e entende a história e a emoção por trás da música. Ele cantava as canções nos anos 80 e 90 e até antes. A maioria dos jovens do ANC nem as conhece”, defende.