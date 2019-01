A América já viu a sua “turma de caloiros verdadeiramente transformadora”: a história de um dia histórico

O 116.º Congresso dos Estados Unidos já tomou posse e nunca houve outro como este. Há mais mulheres, mais pessoas a representar as várias minorias étnicas do país e mais jovens. Este é ano que marca os 100 anos desde o início do sufrágio para as mulheres nos Estados Unidos e há mais de 100 mulheres pela primeira vez sentadas nas cadeiras da Câmara dos Representantes. Um exemplo é Ilhan Omar, uma das novas representantes do estado do Minnesota e a primeira americana-somali a ser eleita para o Congresso.

“Há 23 anos cheguei com o meu pai ao aeroporto de Washington D.C., diretamente de um campo de refugiados no Quénia. Hoje voltamos ao mesmo aeroporto na véspera da tomada de posse de um Congresso onde serei a primeira americana da Somália a integrar a Câmara dos Representantes”, escreveu Omar no Twitter na quarta-feira.

Também duas mulheres com origens entre os nativos norte-americanos, Sharice Davids Deb Haaland, são estreias no Congresso e o Texas enviou para Washington as suas duas primeiras mulheres latinas. Uma das representantes por Nova Iorque, Alexandria Ocasio-Cortez, com 29 anos, é mais jovem deputada a chegar à Câmara dos Representantes. Jim Langevin, de Rhode Island, é o primeiro quadriplégico eleito para o Congresso e terá a honra de dar início à primeira sessão legislativa, aquela que pode acabar com a reabertura dos departamentos federais fechados pelo “shutdown” que dura já há 14 dias.

O primeiro ato deste Congresso foi eleger Nancy Pelosi como presidente da maioria democrata na Câmara dos Representantes, uma posição que já ocupou de 2007 a 2011, fazendo história aí como a primeira mulher a ocupar este lugar, o terceiro mais elevado da nação, logo a seguir ao presidente e o vice-presidente.

No seu discurso de “tomada de posse”, Pelosi começou por dizer que os Estados Unidos estão “num momento histórico” e que a população pediu há dois meses “uma nova madrugada”, referindo-se à reviravolta que voltou a dar aos democratas a Câmara dos Representantes. Logo depois falou da “frescura” do novo Congresso. “Quando estes novos membros fizerem o seu juramento, o nosso Congresso vai sair refrescado e a nossa Democracia vai sair reforçada pelo otimismo, idealismo e patriotismo desta turma de caloiros verdadeiramente transformadora”. Trabalhando em conjunto, acrescentou Pelosi, o Congresso “vai poder garantir o sonho americano para todas as famílias e o verdadeiro avanço das nossas comunidades”.

As disparidades sociais também fizeram parte do discurso da recém-eleita ‘speaker’, que disse que a desigualdade “é a raiz do do descrédito da democracia”. Referindo os perigos da globalização, que “deixa muitas famílias na dúvida se terão ou não lugar neste economia do futuro”, Pelosi disse que é preciso “acabar com a injustiça e restaurar a fé das pessoas num futuro melhor para elas e para as suas famílias”. “Temos de ser os heróis da classe média e de todos aqueles que querem lá chegar - porque a classe média é a espinha dorsal da nossa democracia”, continuou.

Um outro tema que se deve tornar ainda mais proeminente na lista de prioridades democratas nesta legislatura é o clima. “Temos também de enfrentar a maior ameaça de sempre à nossa existência - uma crise que se tem manifestado através de desastres naturais de proporções épicas. Todo o Congresso tem de trabalhar para pôr um fim a este ceticismo sobre factos científicos porque ele ameaça o nosso planeta e o nosso futuro.” “Água mais pura e um ar mais respirável são exigências para a saúde pública mas também são imperativos económicos na era das energias verdes”, acrescentou, finalizando que os novos congressistas têm de ser “bons administradores da obra de Deus.”

Mas mesmo antes de ter sido eleita, Pelosi deu uma entrevista ao programa “Today” da NBC em que não põe de lado a possibilidade de vir a apoiar uma movimentação para a destituição de Trump, o chamado “impeachment”. Mas afastou os “motivos políticos” como motivação para esse procedimento. “Temos de ver o que vai acontecer como o relatório de [Robert] Muller. Não devíamos estar a pensar numa destituição por razões políticas”, disse Pelosi na entrevista.

Outra coisa que também já ficou clara é que não vai haver dinheiro para o muro com o México. A primeira medida a ser aprovada pela nova maioria democrata será no sentido de libertar financiamento para as áreas do governo que continuam encerradas, precisamente porque os democratas se recusaram a aprovar o orçamento onde vinham discriminados cinco mil milhões de dólares para o muro.

Os democratas têm 235 membros na Câmara dos Representantes contra os 199 dos republicanos. No Senado, os republicanos continuam com a maioria - 53 contra 47.