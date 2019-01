Washington proíbe a compra de espingardas a menores de 21 anos

Os menores de 21 anos e os cidadãos com antecedentes penais não vão poder comprar espingardas no estado de Washington, uma medida que entrou parcialmente em vigor no primeiro dia de 2019.

Se o limite etário já se tornou uma realidade, as restantes normas legais tornam-se efetivas a partir de 1 de julho, tal como foi aprovado por 59% dos votantes de Washington, em novembro, numa consulta que coincidiu com as eleições norte-americanas para o Congresso e Senado.

A iniciativa 1639 - defendida como uma forma de tentar travar a violência que atinge o país - não é consensual. Se as associações que criticam o fácil accesso a armas de fogo a consideram um passo essencial para reduzir o número de mortes e de pessoas feridas em tiroteios, lembrando que as espingardas são o tipo de arma mais usado em ataques em massa, há quem denuncie a medida como uma violação de direitos.

Citado pela imprensa norte-americana, Dave Workman, porta-voz de uma asociação pró-armas de fogo, asegura que “a partir de hoje, os jovens entre os 18 e os 20 anos serão extirpados do direito de comprar armas semiautomáticas”, o que considera violar a segunda e 14ª emendas da Constotuição, bem como os direitos dos vendedores, consagrados na Cláusula do Comércio.

Washington é o quinto estado a proibir a venda de armas a menores de 21 anos, depois do Hawai, Illinois, Vermont e Nova Iorque.